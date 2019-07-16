Эксперт: Депутаты будут отвечать за каждого нового курильщика в стране

Государственная дума на пленарном заседании одобрила законопроект, предполагающий возвращение курилок в здания аэропортов. Документ в конце 2017 года на рассмотрение парламентариев внес депутат "Единой России" Сергей Боярский.



Курительные комнаты в зданиях аэропортов

Против этой инициативы уже выступили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве считают, что возвращение курительных комнат в аэропорты приведет к увеличению числа курильщиков в стране и росту заболеваний, связанных с потреблением табака.

Клинический психолог и президент Профессиональной гильдии психологов Михаил Хорс рассказал "Правде.Ру" о том, какие последствия повлечет за собой решение российских парламентариев.

Эксперт обратил внимание на то, что запрет на курение в общественных местах вызывает очень негативную реакцию у определенной части общества. Он предложил в качестве мыслительного эксперимента представить, что правительство запретило есть яблоки в аэропортах.

"Народ посмеется и пойдет дальше. Если за то, что кто-то съест яблоко, будут вводить штраф, никто не будет есть яблоки. Ну подумаешь, нельзя в аэропортах есть яблоки, мало ли чего. Но запрет на курение почему-то у значимой части населения вызывает протест, раздражение: как же так, нас лишают наших прав!", - подчеркнул Михаил Хорс.

Такое общественное недовольство связано с тем, что табак - это наркотик, который легализован государством. На сегодняшний день в стране курят порядка сорока миллионов человек. И все эти люди начинают страдать, когда им запрещают курить. Это очень неприятное и дискомфортное состояние, отмечает собеседник "Правды.Ру".

"Курильщики, по сути, наркоманы. Вот поэтому у них всегда запрет на курение вызывает переживания. Это называется абстинентный синдром. Для того чтобы наше общество становилось более здоровым, для того чтобы в нашем обществе становилось меньше никотиновых наркоманов, важно предпринимать действия по запрету курения. Другой вопрос, что большинство курящих людей, конечно же, на такие меры плюют и будут продолжать курить. Для них каждая затяжка - это доза наркотика", - считает эксперт.

Меры по запрету курения важны, в первую очередь, для ограничения от табачного дыма некурящих людей и уменьшения числа потенциальных курильщиков. Если курилки в аэропорты все-таки вернут, то каждый депутат, который проголосовал за это, будет отвечать за появление новых курильщиков и за то, что дети и подростки будут начинать курить.

"Чем больше запретов, тем меньше новых курильщиков. Чем дороже табак, тем меньше новых курильщиков. А те, кто курят сейчас, к сожалению, большинство из них продолжат курить, несмотря на эти запреты и на стоимость сигарет", - заключил Михаил Хорс.

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