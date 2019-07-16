Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника

Полиция города Вилюйск задержала журналистов телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города из-за съемки в здании администрации без разрешения. Сотрудников канала вскоре отпустили. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МВД России.

"Лица, осуществившие видеосъемку, были приглашены в отдел для дачи объяснений. Молодые люди пояснили, что являются корреспондентом и оператором телеканала "Якутия 24" и после дачи объяснений покинули здание полиции", - отмечают в полиции.

По словам самих журналистов, съемочная группа посетила городскую администрацию для беседы с мэром Вилюйска, чтобы спросить его о состоянии дорог. "С самого начала мэр был настроен не давать нам комментарии, запрещал его снимать, начал отвечать агрессивно", - рассказал корреспондент телеканала.

После вопроса о дорожных работах, проводившихся в городе, чиновник вытолкал журналистов за дверь, а затем обратился с заявлением в полицию.

Мэр города заявляет, что сотрудники телеканала не показали удостоверение и снимали его без разрешения, "задавая провокационные вопросы" про 95 миллионов рублей, которые были выделены на строительство дорог.

"Действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами. Во-первых, деньги не республика предоставила, а бюджет района из дивидендов АЛРОСА. Во-вторых, работы ведутся. Я сделал замечание, вежливо сказал, что раз так нужно было заранее подготовиться", - объяснил мэр, передает агентство РИА "Новости".

Читайте также: Зюганов: Скандал с хакасским чиновником показывает "особенности" партии власти

Чиновник из Хакасии, напавший на журналиста, обвинил его в провокации