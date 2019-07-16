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Журналистов в Якутии задержали за попытку взять интервью у чиновника

Общество print

Полиция города Вилюйск задержала журналистов телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города из-за съемки в здании администрации без разрешения. Сотрудников канала вскоре отпустили. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МВД России. 

"Лица, осуществившие видеосъемку, были приглашены в отдел для дачи объяснений. Молодые люди пояснили, что являются корреспондентом и оператором телеканала "Якутия 24" и после дачи объяснений покинули здание полиции", - отмечают в полиции. 

По словам самих журналистов, съемочная группа посетила городскую администрацию для беседы с мэром Вилюйска, чтобы спросить его о состоянии дорог. "С самого начала мэр был настроен не давать нам комментарии, запрещал его снимать, начал отвечать агрессивно", - рассказал корреспондент телеканала. 

После вопроса о дорожных работах, проводившихся в городе, чиновник вытолкал журналистов за дверь, а затем обратился с заявлением в полицию. 

Мэр города заявляет, что сотрудники телеканала не показали удостоверение и снимали его без разрешения, "задавая провокационные вопросы" про 95 миллионов рублей, которые были выделены на строительство дорог. 

"Действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами. Во-первых, деньги не республика предоставила, а бюджет района из дивидендов АЛРОСА. Во-вторых, работы ведутся. Я сделал замечание, вежливо сказал, что раз так нужно было заранее подготовиться", - объяснил мэр, передает агентство РИА "Новости". 

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Темы мэр якутия полиция интервью заявление журналисты
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