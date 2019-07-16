В аэропортах России появятся места для курения

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который возвращает места для курения в аэропорты России. Ранее в 2013 году Госдумой был введен полный запрет на курение в аэропортах, который подразумевал демонтаж курилок.

Согласно новому закону, курить в специальных местах смогут пассажиры, которые уже зарегистрированы на рейс, а также лица, находящиеся в транзитных зонах. Для реализации новых правил аэропорты должны создать специально оборудованные комнаты с хорошей системой вентиляции.