Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который возвращает места для курения в аэропорты России. Ранее в 2013 году Госдумой был введен полный запрет на курение в аэропортах, который подразумевал демонтаж курилок.
Согласно новому закону, курить в специальных местах смогут пассажиры, которые уже зарегистрированы на рейс, а также лица, находящиеся в транзитных зонах. Для реализации новых правил аэропорты должны создать специально оборудованные комнаты с хорошей системой вентиляции.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.