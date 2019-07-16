Госдума одобрила запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ХЖК

Государственная дума приняла закон, который запрещает передавать коллекторам долги за оплату услуг ЖКХ. Документ на рассмотрение депутатов внесла вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По ее словам, закон защитит жилищные права граждан, поскольку до настоящего момента в законодательстве этот вопрос был проработан плохо. Передача коллекторам права взимания долгов приводит к многочисленным нарушениям. Теперь подобное право останется только у управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации, уточнила депутат.

"Проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы", - отметил спикер парламента Вячеслав Володин и добавил, что закон позволит это предотвратить.

Парламентарии также одобрили ряд поправок, которые устанавливают запрет на возможность погасить долги за счет соседей. Взимать задолженности теперь можно только через суд.

"На первое место, в том числе, в случаях взыскания долговых обязательств, должны ставиться законные права и интересы человека, ценность его жизни и здоровья", - заключила Яровая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рассказывала о том, как коллекторы предложили взять на себя обязанности по возвращению долгов за жилищно-коммунальные услуги. Ряд российских средств массовой информации сообщали о том, что коммунальщики всерьез задумались о том, чтобы начать сотрудничать с коллекторскими агентствами.

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