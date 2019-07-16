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Источник Правда.Ру

Госдума одобрила запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ХЖК

Общество print

Государственная дума приняла закон, который запрещает передавать коллекторам долги за оплату услуг ЖКХ. Документ на рассмотрение депутатов внесла вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. 

По ее словам, закон защитит жилищные права граждан, поскольку до настоящего момента в законодательстве этот вопрос был проработан плохо. Передача коллекторам права взимания долгов приводит к многочисленным нарушениям. Теперь подобное право останется только у управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации, уточнила депутат. 

"Проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы", - отметил спикер парламента Вячеслав Володин и добавил, что закон позволит это предотвратить. 

Парламентарии также одобрили ряд поправок, которые устанавливают запрет на возможность погасить долги за счет соседей. Взимать задолженности теперь можно только через суд. 

"На первое место, в том числе, в случаях взыскания долговых обязательств, должны ставиться законные права и интересы человека, ценность его жизни и здоровья", - заключила Яровая. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рассказывала о том, как коллекторы предложили взять на себя обязанности по возвращению долгов за жилищно-коммунальные услуги. Ряд российских средств массовой информации сообщали о том, что коммунальщики всерьез задумались о том, чтобы начать сотрудничать с коллекторскими агентствами.

Читайте также: Долги по ЖКХ: чем грозит неуплата коммунальных платежей

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Темы жкх долги госдума коллекторы
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