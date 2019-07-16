В Госдуме предложили отдавать "санкционику" бедным вместо уничтожения

Санкционные продукты не следует уничтожать, их нужно направлять в социальные учреждения или раздавать нуждающимся россиянам. Такое мнение высказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Нельзя допускать в свободную продажу эти санкционные продукты. Но почему нужно их бульдозерами давить? Почему бы их не направить в государственные социальные учреждения либо просто раздать нуждающимся?" - риторически спросил он.

Политик добавил, что некоторые граждане страны "смотрят жуткие кадры уничтожения еды" в то время, как у них самих нет возможности купить "головки сыра абсолютно хорошего качества", которые давят бульдозерами.

Напомним, вице-премьер России Алексей Гордеев усомнился в целесообразности уничтожения "санкционки". По его мнению, следует проработать вопрос о разрешении употребления в пищу изымаемых продуктов вместо их уничтожения.

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы", - сказал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в период с лета 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционных товаров. Подавляющее большинство уничтоженных продуктов - 63% - это фрукты и овощи.

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