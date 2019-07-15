Спикер Совфеда не одобрила усыновление детей однополыми парами

Право однополым парам усыновлять детей в конечном счете приведет к вырождению всего человечества. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на форме "Территория смыслов".



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"Право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Это приведет просто к вырождению человечества", - сказала политик.

Она добавила, что в некоторых европейских странах вместо привычных слов "мама" и "папа" на законодательном уровне закреплены бесполые термины "родитель номер один" и "родитель номер два". По мнению спикера, ей тяжело представить ситуацию, когда первыми словами младенца станут эти обозначения.

Напомним, зимой минувшего года двое граждан России заключили однополый брак в Дании, а после получили штампы в паспорта о признании их брака в Москве. Полиция завела административное дело из-за порчи документов.