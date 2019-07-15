Орешкин раскритиковал состояние трассы М-7 "Волга"

Состояние федеральной трассы М-7 "Волга" далеко от идеального. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, который проехал по дороге из Москвы до Тольятти.



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"Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили", - передает его слова агентство РБК.

Министр отметил, что ведомство внесет свои предложения к вопросу о выборе между строительством новой платной автострады между Москвой и Казанью или реконструкцией трассы М-7.

"Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что у нас сейчас есть. Мы это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - уточнил Орешкин.

По словам главы Минэкономразвития, ситуация на разных участках трассы показалась ему "абсолютно разной". "От проблем Балашихи и Покрова, пробки на выезде из Нижнего до хорошего куска от Владимира до Нижнего", - написал он на своей странице в Instagram.