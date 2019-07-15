Состояние федеральной трассы М-7 "Волга" далеко от идеального. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, который проехал по дороге из Москвы до Тольятти.
"Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили", - передает его слова агентство РБК.
Министр отметил, что ведомство внесет свои предложения к вопросу о выборе между строительством новой платной автострады между Москвой и Казанью или реконструкцией трассы М-7.
"Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что у нас сейчас есть. Мы это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - уточнил Орешкин.
По словам главы Минэкономразвития, ситуация на разных участках трассы показалась ему "абсолютно разной". "От проблем Балашихи и Покрова, пробки на выезде из Нижнего до хорошего куска от Владимира до Нижнего", - написал он на своей странице в Instagram.
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