Проект закона, позволяющий обжаловать постановления об административных нарушениях через интернет, подготовлен и сейчас проходит этап межведомственного согласования. Об этом сказано в ответе заместителя министра юстиции Вадима Федорова на запрос авторов проекта.
В июле о разработке сервиса для обжалования выписанных ГИБДД штрафов заявил вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, подобная функция будет представлять собой отдельный сервис на портале государственных услуг.
Зимой минувшего года с таким же предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такая возможность сейчас существует лишь формально, но полноценно ей воспользоваться невозможно. Люди все равно вынуждены обращаться в автоинспекцию лично, отметила сенатор.
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