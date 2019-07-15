Власти намерены разрешить россиянам обжаловать штрафы через интернет

Проект закона, позволяющий обжаловать постановления об административных нарушениях через интернет, подготовлен и сейчас проходит этап межведомственного согласования. Об этом сказано в ответе заместителя министра юстиции Вадима Федорова на запрос авторов проекта.



СМИ узнали о планах ускорить сбор штрафов ГИБДД / Новости от 13.11.2018 10:39

В июле о разработке сервиса для обжалования выписанных ГИБДД штрафов заявил вице-премьер России Максим Акимов. По его словам, подобная функция будет представлять собой отдельный сервис на портале государственных услуг.

Зимой минувшего года с таким же предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такая возможность сейчас существует лишь формально, но полноценно ей воспользоваться невозможно. Люди все равно вынуждены обращаться в автоинспекцию лично, отметила сенатор.