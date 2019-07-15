С 20 июля начнется восстановление пострадавшей в результате паводков коммунальной инфраструктуры Иркутской области. Об этом заявил глава Министерства строительства России Владимир Якушев.
По его словам, главная проблема заключается в приведении в порядок социальной инфраструктуры и школ к началу нового учебного года.
"Ориентировочно 20-го числа армия и дополнительные силы МЧС, которые были перемещены извне, должны выйти из территории подтопления, там останется только местный МЧС региональный, и заходим уже в полный рост мы как раз", - цитирует министра издание "Коммерсантъ".
По последней информации, из-за наводнения полностью или частично имущества лишились около 33 тысяч жителей Иркутской области. Стихия затронула более тысячи населенных пунктов. Погибли 25 человек. Порядка 3,5 тысяч домов было полностью разрушено.
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