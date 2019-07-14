Власти запустят программу по цифровой гигиене, которая положительно скажется на уровне грамотности пользователей российского сегмента сети интернет.
Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов.
Хакерские атаки, по словам вице-премьера РФ, происходят буквально каждую секунду. Проблема кибербезопасности, однако, считает Максим Акимов, кроется не в технологиях, а в безграмотности людей.
Программа по цифровой гигиене, пояснил вице-премьер Российской Федерации в эфире радиостанции "Говорит Москва", будет представлять собой онлайн-платформу для всех желающих.
Благодаря ней россияне, указал Акимов, смогут получить "элементарные" знания о том, информацию какого толка размещать в интернете можно, а какую не рекомендуется.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты зафиксировали высокий уровень агрессии в российском сегменте сети интернет.
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