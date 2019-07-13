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Прокуроры обнаружили нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка

Общество print

Сотрудники прокуратуры Иркутской области нашли нарушения сроков выплат компенсаций пострадавшим от паводка в регионе. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России. 


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"Порядок оказания пострадавшим от паводка единовременной материальной помощи не содержит четкой регламентации механизма межведомственного взаимодействия уполномоченных региональных и федеральных органов", - сказано в сообщении ведомства. 

Денежные выплаты начисляются пострадавшим гражданам с нарушением сроков. Сейчас местные власти по требованию прокуратуры изменили соответствующий правовой акт. "Прокуратура области принимает активное участие в его доработке", - заключили в надзорном органе. 

Напомним, чуть раньше вице-премьер России Виталий Мутко поручил пересмотреть генеральные планы городов, чтобы в зонах подтопления не строились дома. Он также потребовал уволить главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в отношении Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Оно заведено по результатам проверки, основанием для которой стало видео в интернете. В СК заявляют, что во время паводка чиновник привлек муниципальную спецтехнику для  ликвидации его последствий на своем участке.

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Темы выплаты паводок нарушения прокуратура иркутская область
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