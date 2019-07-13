Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2020 год

Правительство России утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина во "ВКонтакте". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



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Согласно опубликованным данным, россияне будут отдыхать восемь дней на Новый год - с 1 по 8 января. Выходные с 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесены на 4 и 5 мая соответственно. При этом будущей зимой россияне отдохнут в Новый год на два дня меньше: в 2018 году выходные начинались 30 декабря.

Выходными будут три дня на День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, а также три дня с 7 по 9 марта в связи с Международным женским днем.

Россиян ждут длинные "майские каникулы" с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, три выходных дня с 12 по 14 июня на День России и выходной в День народного единства 4 ноября.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство труда прокомментировало сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году. Нерабочие праздничные дни не могут сокращаться или увеличиваться, их перечень содержится в Трудовом кодексе.

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