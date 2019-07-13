Генеральная прокуратура, Роскомнадзор и МВД получат право решать, какая информация нарушает новый закон о "фейковых новостях".
Как пояснили в прокуратуре агентству "Интерфакс", перечень органов, которые будут определять достоверность информации, зависит от каждого конкретного случая. Решение об ограничении доступа будет принимать Роскомнадзор и МВД, а также прокуроры при направлении требований о блокировке интернет-ресурсов в Роскомнадзор.
В свою очередь прокуроры могут и сами принимать решения об ограничении доступа к "фейковой" информации в отсутствии постановлений по административным делам.
Напомним, закон о запрете на распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных данных был подписан 18 марта.
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