Генпрокуратура, Роскомнадзор и полиция получат право определять фейки

Генеральная прокуратура, Роскомнадзор и МВД получат право решать, какая информация нарушает новый закон о "фейковых новостях".



Видео: Закон о фейковых новостях вступил в силу в России / Новости от 29.03.2019 05:44

Как пояснили в прокуратуре агентству "Интерфакс", перечень органов, которые будут определять достоверность информации, зависит от каждого конкретного случая. Решение об ограничении доступа будет принимать Роскомнадзор и МВД, а также прокуроры при направлении требований о блокировке интернет-ресурсов в Роскомнадзор.

В свою очередь прокуроры могут и сами принимать решения об ограничении доступа к "фейковой" информации в отсутствии постановлений по административным делам.

Напомним, закон о запрете на распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных данных был подписан 18 марта.