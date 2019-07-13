Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" в связи с участием в телемосте "Надо поговорить". На сайте отмечается, что Малахов "сознательно участвовал в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор)".
Телемост под названием "Надо поговорить" прошел на государственном канале "Россия 1" накануне. Андрей Малахов вел программу совместно с Марией Ситтель. В эфире телемоста заслуженные артисты РСФСР общались с жителями Украины и России. Украинцы выходили на связь через Skype. В процессе общения политические вопросы не затрагивались.
Первоначально телемост должен был проходить с участием украинского NewsOne, но телеканал решил отказаться от этой задумки в связи с угрозами расправы в адрес журналистов. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении телеканала, заподозрив журналистов в государственной измене.
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