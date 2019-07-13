Роструд: подростки с 16 лет могут работать без согласия родителей

Несовершеннолетние подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор по достижении 16 лет, а иногда и в младшем возрасте. Об этом рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).



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В ведомстве подчеркивают, что 15-летних подростков можно привлекать к выполнению легкого труда, но без вреда для их здоровья. Если подросток не получил основного общего образования, то работа не должна быть в ущерб освоению программы. Детей, получивших общее образование, можно привлекать к выполнению легкого труда, но в таком случае один из родителей и органы опеки должны дать на это письменное согласие. Если один из родителей выступит против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, то учитывается мнение самого подростка и органа опеки и попечительства.

Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда. Для них предусмотрен сокращенный рабочий день: до 16 лет - не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет - не более 35 часов.

При совмещении работы с учебой рабочее время ребенка должно сокращаться вдвое. При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа, от 15 до 16 лет - пять часов, от 16 до 18 лет - семь часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается до двух с половиной часов.