Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказываются от мороженого. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Результаты опроса показали, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них более половины (56%) приобретают его по меньшей мере раз в неделю, 21% - дважды в неделю, 8,5% - трижды. Еще 4,1% покупают мороженое четыре раза в неделю, а 4% - десять и более раз в неделю.
"Притом что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, мороженое довольно активно покупают по всей стране. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять", - передает агентство РИА "Новости" слова генерального директора сервиса Романа Майстера.
При этом женщины покупают мороженое чаще мужчин. В чеках мужчин на тысячу покупок приходится 53 порции мороженого, у женщин этот показатель на 10 процентов выше - 59 штук.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне тратят все больше своих доходов на обязательные платежи и выплаты по кредитам. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики о балансе доходов и расходов населения.
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.