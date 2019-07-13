Снижение доходов не влияет на любовь россиян к мороженому

Из-за снижения доходов россияне экономят на продуктах, но не отказываются от мороженого. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.



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Результаты опроса показали, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них более половины (56%) приобретают его по меньшей мере раз в неделю, 21% - дважды в неделю, 8,5% - трижды. Еще 4,1% покупают мороженое четыре раза в неделю, а 4% - десять и более раз в неделю.

"Притом что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, мороженое довольно активно покупают по всей стране. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять", - передает агентство РИА "Новости" слова генерального директора сервиса Романа Майстера.

При этом женщины покупают мороженое чаще мужчин. В чеках мужчин на тысячу покупок приходится 53 порции мороженого, у женщин этот показатель на 10 процентов выше - 59 штук.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне тратят все больше своих доходов на обязательные платежи и выплаты по кредитам. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики о балансе доходов и расходов населения.

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