Модуль "Основы светской этики" является самым востребованным в российских школах. Более 40% четвероклассников в стране изучают предметы из области "Основы религиозных культур и светской этики". Об этом сообщает Министерство просвещения.
"Самым востребованным модулем в целом по России является модуль "Основы светской этики" - в среднем выбирали более 42% обучающихся. На втором месте модуль "Основы православной культуры" - более 34% обучающихся. На третьем месте - "Основы мировых религиозных культур", - отмечают в ведомстве.
Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители и дети могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.