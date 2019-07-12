Минпросвещения заявило о востребованности занятий по светской этике

Модуль "Основы светской этики" является самым востребованным в российских школах. Более 40% четвероклассников в стране изучают предметы из области "Основы религиозных культур и светской этики". Об этом сообщает Министерство просвещения.



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"Самым востребованным модулем в целом по России является модуль "Основы светской этики" - в среднем выбирали более 42% обучающихся. На втором месте модуль "Основы православной культуры" - более 34% обучающихся. На третьем месте - "Основы мировых религиозных культур", - отмечают в ведомстве.

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители и дети могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.