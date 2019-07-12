Продукты, попавшие под ограничительные меры, должны таковыми оставаться и не превращаться в "поле деятельности для злоупотребления". Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею не уничтожать санкционные продукты.
"И вот как администрировать это - вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии", - цитирует его слова агентство РИА "Новости".
Ранее вице-премьер России Алексей Гордеев поддержал запрет на уничтожение санкционных продуктов. По его словам, необходимо проработать вопрос о разрешении употребления в пищу вместо уничтожения изымаемых продуктов.
"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы", - сказал он.
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