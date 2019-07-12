Полиция не получала жалоб на "божественную шаурму", возмутившую РПЦ

В полицию Перми не поступали жалобы от жителей города на рекламу "божественной шаурмы" в местном кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Накануне эта реклама возмутила представителей Русской православной церкви (РПЦ).



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По словам владелицы кафе, авторы рекламного постера не хотели никого оскорбить. Термин "божественная" был использован в качестве превосходной степени слова "хороший". Рекламу уже убрали со страниц заведения в социальных сетях.

Накануне пермская епархия Русской православной церкви пригрозила обратиться в полицию за рекламу "божественной шаурмы". Как заявил секретарь епархии Андрей Литовк, многие люди жалуются на рекламу, поскольку на постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у которой шаурма. Голову девушки украшает нимб из шаурмы.