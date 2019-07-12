Дизайнер ювелирных украшений Влад Торохов заявил, что украшения, которые носит Ольга Бузова очень похожи на китайские подделки. К такому выводу пришел эксперт, когда анализировал ювелирный арсенал Бузовой и Волочковой.
Что касается известной балерины, то она напротив, по мнению Торохова, носит оригинальные дорогие бриллианты. Например, самое известной кольцо Волочковой с сапфиром было оценено в один миллион долларов. Примечательно, что сапфир впоследствии отвалился от кольца и балерина заменила его на более дорогой камень, повысив стоимость украшения до 1,5 миллиона долларов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Бузова и Волочкова - космические сестры по разуму. Об этом говорит их астрономический гороскоп.
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