Вопрос о разрешении употребления в пищу изымаемых продуктов вместо их уничтожения необходимо проработать более качественно. Такое предложение высказал вице-премьер России Алексей Гордеев.
"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы", - цитирует его слова агентство РИА "Новости".
Ранее Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, запрещающие захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу. В свою очередь Россельхознадзор раскритиковал эту инициативу, назвав ее глупостью.
В ведомстве заявили, что идея слишком не проработана. "Странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать", - отметили в Россельхознадзоре.
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