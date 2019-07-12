В правительстве усомнились в пользе уничтожения санкционных продуктов

Вопрос о разрешении употребления в пищу изымаемых продуктов вместо их уничтожения необходимо проработать более качественно. Такое предложение высказал вице-премьер России Алексей Гордеев.



Сенатор Гехт считает кощунством уничтожение продуктов / Новости от 25.03.2019 16:09

"Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы", - цитирует его слова агентство РИА "Новости".

Ранее Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, запрещающие захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу. В свою очередь Россельхознадзор раскритиковал эту инициативу, назвав ее глупостью.

В ведомстве заявили, что идея слишком не проработана. "Странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать", - отметили в Россельхознадзоре.