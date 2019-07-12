Полная модернизация коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% позволит избежать летних отключений горячей воды в России. Такие заявление сделал глава Министерства строительства Владимир Якушев. В ближайшее время полностью решить эту проблему не удастся.
"Есть поручение председателя правительства, чтобы разработать программу по приведению нашего коммунального хозяйства в нормативное состояние с износом более 60%. Будем надеяться на то, что наша работа совместно с субъектами РФ как раз поможет избавить жителей от этой очень некомфортной ситуации, когда у нас исчезает горячая вода", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее в ведомстве заявили, что сроки отключения горячей воды планируется сократить до трех дней. Министерство разрабатывает технологии, которые позволят максимально сократить этот период.
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