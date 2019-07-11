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"Россия 1" проведет телемост с Украиной по скайпу 12 июля

Общество print

Пресс-служба ВГТРК сообщила, что 12 июля на канале "Россия 1" пройдет телемост с жителями Украины с использованием программы Skype. Гостями эфира станут известные украинские деятели искусства, науки, спорта, а также обычные граждане.


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Вести телемост будут Андрей Малахов и Мария Ситтель. Пресс-служба не сообщила планируется ли привлекать к организации телемоста представителей украинского телеканала NewsOne.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинский телеканал NewsOne был вынужден отменить телемост с Россией из-за угроз. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост "дешевым пиар-ходом", направленным на разделение украинского общества.

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Темы скайп вгтрк россия 1 украина телемост
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