Пермская епархия РПЦ планирует обратиться в полицию из-за рекламы местного кафе, в которой говорится о "божественной шаурме". Об этом на своей странице в Facebook написал представитель епархии Андрей Литовка.
По его словам, в епархию поступает множество жалоб на рекламу, которая оскорбляет чувства верующих. Прихожан возмутило изображение полуголой модели в облике святой, которая держит шаурму в скрещенных руках.
Правоохранители и владельцы кафе пока не прокомментировали заявление Пермской епархии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему в России нет смысла создать рекламу с полуголыми девушками. Британские исследователи уже составили целый список глупых рекламных стереотипов, и одно из первых мест в нем занимает как раз представление о гипертрофированном интересе мужчин к обнаженной натуре и эротике во всех видах. А ведь сексуальный подтекст в продвижении бренда считается наиболее эффективным маркетинговым приемом.
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