Госдума узаконила понятие "социального предпринимательства"

Госдума приняла законопроект, который призван урегулировать отношения в сфере социального предпринимательства. Теперь в российском законодательстве определено понятие "социального предприятия".



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Документ определяет социальное предпринимательство как отдельную нишу малого и среднего бизнеса. По мнению спикера ГД Вячеслава Володина, принятый нормативно-правовой акт позволит привлечь в сферу социального предпринимательства больше неравнодушных людей с активной жизненной позицией.

По новому закон, социальным предприятием может считаться организация, в которой более 50% штата - "социально уязвимые" категории граждан.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин пообещал облегчить жизнь социальным предпринимателям.

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