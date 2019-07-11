"Левада-центр" провел опрос на предмет мнения россиян относительно возможных массовых столкновений на национальной почве.
Более половины респондентов считают, что в ближайшее время на территории страны не будут происходить стычки между различными национальными меньшинствами. Такого мнения придерживаются 64% опрошенных.
Только треть респондентов посчитали, что такие столкновения возможны. Причем 15% россиян допускают такие инциденты в местах проживания других национальностей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что происходит в Грузии. У стен парламента происходит оппозиционная акция протеста, в которой участвуют не менее 7000 человек, требующих отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности.
Читайте также:
Путин назвал способы предотвращения межнациональных конфликтов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.