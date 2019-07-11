64% россиян опровергли возможность столкновений на национальной почве

"Левада-центр" провел опрос на предмет мнения россиян относительно возможных массовых столкновений на национальной почве.



Стали известны подробности столкновений чеченцев и спецназа в Панкисском ущелье / Новости от 22.04.2019 01:47

Более половины респондентов считают, что в ближайшее время на территории страны не будут происходить стычки между различными национальными меньшинствами. Такого мнения придерживаются 64% опрошенных.

Только треть респондентов посчитали, что такие столкновения возможны. Причем 15% россиян допускают такие инциденты в местах проживания других национальностей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что происходит в Грузии. У стен парламента происходит оппозиционная акция протеста, в которой участвуют не менее 7000 человек, требующих отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности.

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