У депутата с доходом 3 копейки обнаружили незадекларированный заработок

Прокуратура Приамурья установила, что Сергей Труш получил доход от трудовой деятельности более 90 тысяч рублей в декабре 2018 года. Председателю Законодательного собрания Амурской области было направлено постановление о необходимости внесения дохода в декларацию.



Ни машины, ни недвижимости: амурский депутат заработал за год 3 копейки / Новости от 15.05.2019 13:45

Депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш не внес полученные 90 тысяч рублей в декларацию о доходах за 2018 год чем нарушил закон "О противодействии коррупции". Прокуратура начала проверку парламентария из-за публикаций в СМИ, которые ссылались на его декларацию о доходах, где был указан доход за 2018 года в размере трех копеек.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказ Сергея Труша о том, почему он задекларировал всего три копейки, и на что он живет. Он пояснил, что в парламенте у него нет зарплаты, была собственная фирма, но он ее закрывает. Труш по образованию является дизайнером интерьеров, уже несколько лет он выезжает на объекты как консультант и трудится как разнорабочий.

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