Прокуратура Приамурья установила, что Сергей Труш получил доход от трудовой деятельности более 90 тысяч рублей в декабре 2018 года. Председателю Законодательного собрания Амурской области было направлено постановление о необходимости внесения дохода в декларацию.
Депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш не внес полученные 90 тысяч рублей в декларацию о доходах за 2018 год чем нарушил закон "О противодействии коррупции". Прокуратура начала проверку парламентария из-за публикаций в СМИ, которые ссылались на его декларацию о доходах, где был указан доход за 2018 года в размере трех копеек.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказ Сергея Труша о том, почему он задекларировал всего три копейки, и на что он живет. Он пояснил, что в парламенте у него нет зарплаты, была собственная фирма, но он ее закрывает. Труш по образованию является дизайнером интерьеров, уже несколько лет он выезжает на объекты как консультант и трудится как разнорабочий.
Читайте также:
Прокуратура проверяет амурского депутата, который заработал три копейки за 2018 год
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.