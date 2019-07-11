В эфире Первого канала была представлена переписка помощника Алибасова Сергея Моцаря с врачом, которая свидетельствует об инсценировке отравления. Телеведущий Дмитрий Шепелев представил скриншот из мессенджера, где Моцарь придумывает причину для госпитализации продюсера.
Бари Алибасов, который находился в этот момент в студии попросил воды и заявил, что будет обсуждать вопросы о своей госпитализации только в присутствии лечащих врачей. Переписка свидетельствует о том, что Алибасов действительно попадал в больницу из-за проблем с алкоголем за месяц до своего отравления средством для очистки труб.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алибасов раскрыл секрет своего выздоровления. Он рассказал, что успел промыть внутренние органы водой из под крана.
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