Задержан супруг кассира башкирского банка Луизы Хайруллиной.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает "Интерфакс".
Женщину, напомним, обвиняют в хищении 23 миллионов рублей.
Ранее супруг Луизы Хайруллиной рассказал журналистам, что проиграл похищенный женой деньги. Мужчина также заявил, что его пригласили в Москву на телевидение. Там муж Хайруллиной намерен просить россиян собрать сумму, украденную женой у банка.
Мужчина не хочет, чтобы его возлюбленная оказалась за решеткой, а их общие дети лишились матери.
Отметим, что в данный момент Луиза Хайруллина находится в следственном изоляторе.
Напомним, что в конце мая текущего года старший кассир отделения "Россельхозбанка" в башкирском городе Салавате отпросилась с работы пораньше, собрала наличные и вынесла их в большой сумке из помещения. Днем же женщина забрала дочерей из школы, а затем бежала из города вместе с ними и мужем.
Спустя полтора месяца, в июле, семью нашли на съемной квартире в Казани. Похищенных же 23 миллионов рублей у них не оказалось. Не оказалось украденных денег и у родственников Луизы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в соцсетях стартовал сбор пожертвований для горе-воровки.
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