Сергею Доренко выписали штраф в ГИБДД после его смерти

Сотрудники дорожной инспекции города Москвы 16 мая выписали журналисту Сергею Доренко штраф за нарушение правил парковки.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.

Сергей Доренко, напомним, погиб 9 мая. Таким образом, сотрудники московской дорожной инспекции выписали журналисту штраф через неделю после его гибели.

Отметим, что исполнительное производство по этому делу было запущено 24 мая. Сумма штрафа составила три тысячи рублей.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, штраф журналисту назначен в связи с неправильной парковкой.

Напомним, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в мае текущего года, находясь за рулем своего мотоцикла. У 59-летнего журналиста произошел разрыв аорты.

Близкие и друзья Доренко рассказали, что мужчина знал о своих проблемах со здоровьем и проходил лечение.

"Правда.Ру" разговаривала с Брониславом Виноградским, другом Сергея Доренко и последним, кто видел его живым.

Читайте также:

Одну часть праха Доренко развеют над Крымом, вторую — захоронят.