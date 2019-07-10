В июне из детских лагерей изъяли 28 тонн небезопасных продуктов

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 28 тонн небезопасных продуктов в летних оздоровительных учреждениях России за июнь текущего года. Ведомство проводило исследование продуктов и готовых блюд, в ходе которого было сделано 107 тысяч проб.



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Также надзорный орган выявил четыре детских лагеря, которые работали без санитарно-эпидемиологических заключений и не были включены в региональные реестры оздоровительных учреждений. Деятельность всех четырех лагерей была остановлена.

Из-за нарушения санитарных норм Роспотребнадзор наложил на ответственных штрафы на общую сумму более 36 миллионов рублей. По этому же факту в суд было передано более 180 дел. От работы было отстранены 350 работников пищеблоков, а также 250 административных сотрудников.