Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 28 тонн небезопасных продуктов в летних оздоровительных учреждениях России за июнь текущего года. Ведомство проводило исследование продуктов и готовых блюд, в ходе которого было сделано 107 тысяч проб.
Также надзорный орган выявил четыре детских лагеря, которые работали без санитарно-эпидемиологических заключений и не были включены в региональные реестры оздоровительных учреждений. Деятельность всех четырех лагерей была остановлена.
Из-за нарушения санитарных норм Роспотребнадзор наложил на ответственных штрафы на общую сумму более 36 миллионов рублей. По этому же факту в суд было передано более 180 дел. От работы было отстранены 350 работников пищеблоков, а также 250 административных сотрудников.
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Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Операторы погрузчиков же, согласно предоставленной информации, могли заработать в июне и 290000 рублей.