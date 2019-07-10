Опрос: 25% российских детей проводят летние каникулы дома

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди родителей, чтобы определить занятость детей во время летних каникул. Оказалось, что четверть российских детей проводит летние месяцы дома.



Каникулы с пользой: в Бишкеке открылись летние школьные лагеря / Новости от 11.06.2019 09:28

Деревни и дачи по-прежнему остаются самым популярным местом, куда родители отправляют своих детей отдохнуть. Об этом рассказали 31% родителей.