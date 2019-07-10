Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди родителей, чтобы определить занятость детей во время летних каникул. Оказалось, что четверть российских детей проводит летние месяцы дома.
Деревни и дачи по-прежнему остаются самым популярным местом, куда родители отправляют своих детей отдохнуть. Об этом рассказали 31% родителей.
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Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Операторы погрузчиков же, согласно предоставленной информации, могли заработать в июне и 290000 рублей.