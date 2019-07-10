Медведев упразднил старую госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о ликвидации неутвержденной госпрограммы развития пенсионной системы, которая разрабатывалась с 2010 года.



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"Интерфакс" сообщил, что причиной ликвидации госпрограммы стали разногласия в вопросе финансирования проекта. Об этом в 2014 году предупреждал председатель правления ПФ РФ Антон Дроздов. По его словам, у государства может не хватить средств в рамках госпрограммы по развитию пенсионной системы, поскольку проект предусматривает увеличение минимальной пенсии до двух прожиточных минимумов к 2018 году.