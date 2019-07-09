Две трети россиян поддержали идею детских садов на базе вузов

Две трети россиян (67%) поддержали предложение открыть детские сады на базе вузов. Об этом свидетельствуют данные проса, проведенного специалистами сервиса Superjob.



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Это предложение поддержали 70% опрошенных женщин и 65% мужчин. Инициатива больше всего понравилась респондентам в возрасте от 25 до 34 лет (71%) и от 35 до 44 лет (70%). По мнению большинства участников опроса, благодаря небольшим детским садикам студенты, у которых уже есть ребенок, смогут учиться.

"Молодежь должна учиться и рожать детей. Эти два важных дела не должны быть препятствием друг для друга", - отметил один из респондентов.

Больше всего противников данной идеи оказалось среди студентов. Чуть меньше половины (48%) из которых не поддержали эту инициативу. Еще 35% затруднились с ответом, только 17% поддержали ее. Среди остальных россиян не согласились с появлением детсадов на базе вузов 10% опрошенных.