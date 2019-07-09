Константин Райкин раскритиковал современное школьное образование

Советский и российский актер Константин Райкин считает, что уровень культуры в стране падает и виной тому является школа, которая "сегодня обучает плохо".



Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву / Новости от 24.06.2019 23:05

"Я вижу, что уровень культуры падает. И это вижу не я один. Я преподаю и на примере студентов понимаю, что молодое поколение на самом деле мало что знает", - сказал он в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Райкин добавил, что россияне "чаще всего абсолютно темные, мало читающие люди, которые ничего не знают об истории своей страны, не знают ее литературы и не приобщены к ее главным культурным ценностям". И это не исключение, а, наоборот, явление в массовом масштабе.

"Абсолютное большинство населения не имеют в часы досуга навыка читать что-то. Оно в основном занято просмотром ТВ-сериалов", - подытожил артист.