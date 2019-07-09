Комитет Государственной думы России по образованию и науке одобрил законопроект, позволяющий студентам вузов и колледжей официально трудоустроиться в школе.
"Согласно действующим нормам, учить ребят в школе или детском саду могут только те, кто уже получил диплом. В итоге студенты могут попасть в школу и официально работать с детьми только в рамках практики, которая длится несколько недель. Даже вести кружки и получать за это зарплату они сегодня не могут", - отметила заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина.
По ее словам, крайне важно, чтобы студенты старших курсов не только приходили на практику, но и начинали работать учителем "не формально, не по принуждению и разнарядке". В школу должны приходить только те студенты, которые действительно готовы обучать детей, считают авторы инициативы.
Новую возможность получат студенты вузов, начиная с третьего курса. А также студенты колледжей и техникумов, начиная с четвертого курса.
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