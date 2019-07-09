Москалькова удивилась словам протоиерея РПЦ о слабости женского ума

Заявления протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом вызвали у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой протест и недоумение.



Протоиерей РПЦ посоветовал одиноким женщинам искать мужей в Африке и Китае / Новости от 15.05.2019 23:01

По ее словам, 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины. Большая часть педагогов также женщины, как и большинство сотрудников следственных органов.

"Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание", - считает уполномоченный.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции "Радонеж" сказал, что "женщины слабее умом, чем мужчины". В Министерстве здравоохранения России на это ответили, что женщины отличаются от мужчин психологически, генетически и биохимически, поэтому их невозможно сравнивать.