Заявления протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом вызвали у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой протест и недоумение.
По ее словам, 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины. Большая часть педагогов также женщины, как и большинство сотрудников следственных органов.
"Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание", - считает уполномоченный.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции "Радонеж" сказал, что "женщины слабее умом, чем мужчины". В Министерстве здравоохранения России на это ответили, что женщины отличаются от мужчин психологически, генетически и биохимически, поэтому их невозможно сравнивать.
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