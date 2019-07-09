Роспотребнадзор назвал шахтерский труд самым опасным

Роспотребнадзор проанализировал статистику профзаболеваний за 2018 год и определил самые опасные сферы труда для здоровья. Почти половина случаев (47,5%) возникновения профессиональных заболеваний наблюдается у работников горной промышленности.



14 пострадавших в Междуреченске горняков эвакуировали в областной центр охраны здоровья шахтеров / Новости от 08.02.2019 15:02

Иными словами, ведомство признало, что шахтеры и горняки, непосредственно занятые на добыче полезных ископаемых выполняют самую опасную для здоровья работу. Второе место по опасности занимают профессии, связанные с обрабатывающим производством - 27,3%. На третьем месте находится отрасль транспортировки и хранения - 10,5% профзаболеваний.

Наиболее часто к профессиональным заболеваниям приводят отравления химическими веществами, физические перегрузки, а также производственные травмы.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала список из девяти самых опасных профессий в России.

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