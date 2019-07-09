Большинство учителей в России заявили о трудностях при работе в школе

Большая часть учителей в России (73%) заявляют, что в последние годы работать в школах становится все труднее. Об свидетельствуют данные "Мониторинга эффективности школы", подготовленного специалистами РАНХиГС.



Для российских учителей составят правила ведения соцсетей / Новости от 08.05.2019 11:08

Подавляющая доля педагогов (79%) связывает увеличение нагрузки с ростом объема отчетности и бюрократической работы. Чуть меньше половины респондентов (41%) назвали причиной повышения сложности работы введение ЕГЭ и ОГЭ. Еще 32% стало сложнее наладить отношения с родителями учеников. У 15% опрошенных педагогов возникают проблемы в отношениях с детьми.

"С учетом таких факторов, как большой объем нагрузки учителей, медленные темпы обновления кадров, неразвитость психолого-педагогического сопровождения, вопросам взаимопонимания учителей и учащихся необходимо уделять особое внимание", - заключают авторы исследования.