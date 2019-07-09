Министерство сельского хозяйства направило в регионы России рекомендации по предотвращению массовой гибели пчел.
В ведомстве напомнили, что фермеры должны заранее предупреждать пчеловодов о своих планах применить пестициды не позднее, чем за три дня до обработки посадок. На границах обработанных химикатами земель должны устанавливаться специальные щиты с предупреждением.
Напомним, летом текущего года случаи массовой гибели пчел отмечали в Татарстане, в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, в Мордовии, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях.
Региональные власти уже начали разъяснительную работу среди аграриев и пчеловодов. От последних министерство потребовало устанавливать точную причину гибели пчел в аккредитованных лабораториях. Среди возможных причин указывают не только пестициды, но и "другие факторы".
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