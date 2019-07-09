Роскачество: бургеры из "Макдоналдса" и KFC не вредны для здоровья

Специалисты Роскачества проверили продукцию 11 сетевых ресторанов быстрого питания на содержание антибиотиков в мясе. Бургеры всех исследованных сетей не представляют опасности для здоровья посетителей.



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Эксперты организации обнаружили крайне низкую концентрацию антибиотиков в продукции. Это говорит о высоком качестве закупаемого сырья, отметили исследователи. Определить наличие антибиотиков в котлетном мясе удалось лишь при использовании высокочувствительного метода. Антибиотик применяется для борьбы с инфекциями, при лечении и профилактике заболеваний животных. В малых количества он не представляет никакой угрозы для человека.

Роскачество проверяло продукцию "Макдоналдс", Farsh, "Мираторг", Burger King, KFC, Ketch Up, BB&Burgers, Black Star Burger, Burger Club, МЯСОROOB и Jerry Wings. Для проверки закупка бургеров проводилась в Москве, Ростове-на-Дону и в Новосибирске.