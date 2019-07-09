ЦБ: россияне становятся жертвами кибермошенников из-за беспечности

Каждый третий житель России становится жертвой кибермошенников из-за своей собственной беспечности. Об этом сообщают в Банке России.



Как защитить от мошенников свою банковскую карту / Новости от 20.05.2019 19:37

Как уточняет портал газеты "Известия", почти 80% преступлений совершаются с помощью социальной инженерии. Недостатки в защите смартфонов мошенники используют гораздо реже, отмечают специалисты.

Наиболее распространенная среди схема связана с использованием психологических приемов: преступники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, получают личные данные клиентов и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.

По данным экспертов, в 29% случаев мошенничества россияне демонстрируют низкую осведомленность и неосторожность, 27% пострадавших стали жертвами обмана из-за потери телефона, а еще 11% - в результате кражи.

"Неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету", - заключают в Центробанке.