Каждый третий житель России становится жертвой кибермошенников из-за своей собственной беспечности. Об этом сообщают в Банке России.
Как уточняет портал газеты "Известия", почти 80% преступлений совершаются с помощью социальной инженерии. Недостатки в защите смартфонов мошенники используют гораздо реже, отмечают специалисты.
Наиболее распространенная среди схема связана с использованием психологических приемов: преступники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, получают личные данные клиентов и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.
По данным экспертов, в 29% случаев мошенничества россияне демонстрируют низкую осведомленность и неосторожность, 27% пострадавших стали жертвами обмана из-за потери телефона, а еще 11% - в результате кражи.
"Неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету", - заключают в Центробанке.
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Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.