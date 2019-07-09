Россияне посчитали обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Больше половины россиян (66%) назвали подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификацию уголовных дел обычной практикой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".



«Президент говорит то, чего от него ждет большинство»: почему Путин защищает статью, по которой подкидывают наркотики / Новости от 20.06.2019 21:30

По данным социологов, только 18% респондентов считают, что такие случаи редки и носят единичный характер. Большинство опрошенных также уверены в том, что за свои незаконные действия силовики не понесут никакой ответственности.

"55% не верят в последствия для МВД, потому что падает доверие к институтам в целом и институту МВД, которое традиционно в России пользуется довольно низким уровнем поддержки", — отметил политолог Евгений Иванов.

По мнению респондентов, большая часть подобных дел фальсифицируется из-за корпоративных интересов, отчетности или носит заказной характер.

"Убежденность в коррумпированности органов вызывает у респондентов ощущение безнадежности. Они уверены, что на уволенных генералов повесят дело, а прогнившая система МВД не изменится", — заключил директор "Левада-центра" Лев Гудков.