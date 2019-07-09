Больше половины россиян (66%) назвали подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификацию уголовных дел обычной практикой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".
По данным социологов, только 18% респондентов считают, что такие случаи редки и носят единичный характер. Большинство опрошенных также уверены в том, что за свои незаконные действия силовики не понесут никакой ответственности.
"55% не верят в последствия для МВД, потому что падает доверие к институтам в целом и институту МВД, которое традиционно в России пользуется довольно низким уровнем поддержки", — отметил политолог Евгений Иванов.
По мнению респондентов, большая часть подобных дел фальсифицируется из-за корпоративных интересов, отчетности или носит заказной характер.
"Убежденность в коррумпированности органов вызывает у респондентов ощущение безнадежности. Они уверены, что на уволенных генералов повесят дело, а прогнившая система МВД не изменится", — заключил директор "Левада-центра" Лев Гудков.
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