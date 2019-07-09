Почти все пострадавшие (95%) в результате наводнения в Иркутской области получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Всего выплаты коснулись более 27 тысяч человек. До 80% пострадавших, не получивших выплаты, живут в Тулуне.
Чуть больше тысячи жителей области получили компенсации по 100 тысяч рублей за полную потерю имущества. Семья, состоящая из четырех человек, за полную утрату имущества получает по 400 тысяч рублей. Масштаб утраты имущества определяют оценочные комиссии.
Из федерального бюджета на все виды выплат пострадавшим от паводка направлено 662 миллиона рублей. Правительство Иркутской области просит выделить еще 2,3 миллиарда рублей на компенсации по утрате имущества первой необходимости из Резервного фонда.
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