Московское образование делает ставку на предпрофессиональные классы

В Москве активно развивается предпрофессиональное образование. Необходимые знания и навыки для будущей профессии московские школьники получают уже со школьной скамьи.

Академические, инженерные, медицинские классы, "Курчатовский проект" — эти проекты реализуются в столице в партнерстве с ведущими профильными вузами и научными организациями.

"Все проекты предпрофессионального образования имеют две четко обозначенных цели: заложить основы обеспечения города высококвалифицированными, нужными по самым востребованным направлениям кадрами и дать ребятам точный ориентир, где их профессионализм через несколько лет будет востребован в Москве", — говорит руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Современная московская школа интегрирует возможности вузов, работодателей, научных, медицинских, спортивных организаций и высокотехнологичных предприятий. В 103 школах открыты предпрофессиональные инженерные классы, в 69 — медицинские, 13 школ развивают академические (научно-технологические) классы. Главный результат предпрофессионального образования — формирование предпрофессиональных умений, необходимых для освоения востребованных городом профессий будущего.

"Более 9,5 тысяч учащихся ежегодно сдают предпрофессиональный экзамен. Показавшие лучший результат получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие технические и медицинские вузы, 1400 школьников из медицинских классов и более 400 из инженерных прошли профессиональное обучение и получили свидетельство о профессиях (младшей медицинской сестры, младшего фармацевта, оператора беспилотных летательных аппаратов, авиационного механика, специалиста по компьютерному моделированию и сканированию и др.) В сентябре в каждом районе Москвы откроются IT-классы, которые ещё больше укрепят лидерскую позицию школы в развитии компетенций будущего", — рассказал заместитель директора Городского методического центра Михаил Бородин.

Школы-участницы проектов предпрофессионального образования оснащаются лабораторно-исследовательскими комплексами, содержащими профессиональное инженерное, медицинское, научное оборудование. В предпрофессиональных лабораториях учащиеся знакомятся с условиями рабочих мест современных врачей и инженеров, выполняют прикладные исследовательские работы под руководством специалистов вузов и работодателей. Такой подход помогает ребятам уже в школе определиться с выбором профессии и успешно строить карьеру в будущем.