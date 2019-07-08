Больше половины (58%) пользователей музыкального сервиса "Яндекс.Музыка" не стали бы рекомендовать своим родителям кого-либо из современных исполнителей.
По данным проведенного опроса, большинство респондентов переняли любовь к музыке от родителей. Треть опрошенных предпочитают тот же музыкальный стиль, который нравится родителям. Чаще всего это относится к жанрам рок, панк и альтернатива. По словам 42% участников опроса, на их музыкальные вкусы большее влияние оказал отец.
Любимые композиции родителей указали 20% респондентов. Среди любимых песен у отцов оказались Another Brick In The Wall группы Pink Floyd, The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody группы Queen, Smoke On The Water группы Deep Purple и Wind Of Change и Still Loving You группы Scorpions. А у матерей: "Варвара" Би-2 и Ohne dich группы Rammstein.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тяжелый рок - это музыка для угрюмых подростков, которые агрессивны и не слишком образованны. Классическую музыку предпочитают люди спокойные и утонченные, а попсу и R'n'B слушают тусовщики, любители повеселиться.
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