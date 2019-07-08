В Шереметьево опровергли информацию о зарплате грузчиков аэропорта размером 200 тысяч рублей.
По словам первого заместителя генерального директора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрея Никулина, сотрудники отдела обработки багажа сейчас получают 82 тысячи рублей в месяц. Выплаты в размере 200 тысяч рублей были единичными. Они включали в себя бонусы и материальную помощь.
Напомним, газета "Ведомости" сообщила о том, что грузчикам аэропорта Шереметьево повысили зарплату с 45 до 200 тысяч рублей в месяц.
По последней информации, более десяти тысяч единиц багажа не было отправлено по назначению в период с 29 по 30 июня. В это же время в аэропорту стали образовываться огромные очереди на выдачу багажа. Из-за несостоявшихся трансферных стыковок в Шереметьево скопились около 1,5 тысячи единиц багажа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что московский метрополитен направил в аэропорт Шереметьево учащихся Учебно-производственного центра метрополитена.
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