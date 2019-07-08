Грузинские авиакомпании смогут летать в Россию после погашения долгов

Грузинские авиакомпании получат разрешение на полеты в Россию после полного погашения задолженностей по аэронавигационному обслуживанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства транспорта Александр Волков.



Минтранс сообщил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию / Новости от 22.06.2019 18:33

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной", - цитирует его слова агентство ТАСС.

Напомним, запрет на прямое авиационное сообщение между Россией и Грузией вступил в силу в понедельник, 8 июля. Рейсы прекратили российские и грузинские авиакомпании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам обменять билеты рейса "Екатеринбург - Батуми" на рейс "Екатеринбург - Магадан". Позднее Магадан заменили на Калининград.

Как сообщалось на официальной странице представительства компании в Facebook, пассажиры рейса могли как получить деньги за билет обратно, так и обменять его на другой рейс.

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