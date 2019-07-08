Грузинские авиакомпании получат разрешение на полеты в Россию после полного погашения задолженностей по аэронавигационному обслуживанию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства транспорта Александр Волков.
"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной", - цитирует его слова агентство ТАСС.
Напомним, запрет на прямое авиационное сообщение между Россией и Грузией вступил в силу в понедельник, 8 июля. Рейсы прекратили российские и грузинские авиакомпании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам обменять билеты рейса "Екатеринбург - Батуми" на рейс "Екатеринбург - Магадан". Позднее Магадан заменили на Калининград.
Как сообщалось на официальной странице представительства компании в Facebook, пассажиры рейса могли как получить деньги за билет обратно, так и обменять его на другой рейс.
Читайте также: Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.