ВЦИОМ: лишь 18% молодых россиян считают брак делом необходимым

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить отношение россиян к регистрации отношений.

Выяснилось, что подавляющее большинство — 77% — граждан Российской Федерации придерживаются мнения о необходимости создания семьи и официальной регистрации отношений.

Примечательно, что за последние несколько лет отношение граждан страну к созданию семьи и регистрации брака в общем и целом не изменилось.

В 2017 году, например, за создание семьи и официальную регистрацию отношений высказывались 78% человек

ВЦИОМ отмечает, что особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет — о необходимости создания семьи и официальной регистрации брака говорят 84% россиян данной возрастной категории.

Молодежь же относится к браку и семье гораздо прохладнее — так, лишь 18% россиян в возрасте от 25 до 34 лет видят необходимость узаконивать отношения со второй половинкой.