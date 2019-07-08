Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить отношение россиян к регистрации отношений.
Выяснилось, что подавляющее большинство — 77% — граждан Российской Федерации придерживаются мнения о необходимости создания семьи и официальной регистрации отношений.
Примечательно, что за последние несколько лет отношение граждан страну к созданию семьи и регистрации брака в общем и целом не изменилось.
В 2017 году, например, за создание семьи и официальную регистрацию отношений высказывались 78% человек
ВЦИОМ отмечает, что особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет — о необходимости создания семьи и официальной регистрации брака говорят 84% россиян данной возрастной категории.
Молодежь же относится к браку и семье гораздо прохладнее — так, лишь 18% россиян в возрасте от 25 до 34 лет видят необходимость узаконивать отношения со второй половинкой.
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