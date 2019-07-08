Миллионер, имя которого не раскрывается, ищет себе компаньона для вечеринок.
Человеку, который будет вместе с ним посещать различные музыкальные фестивали, олигарх готов платить по пять тысяч фунтов стерлингов — 399,2 тысячи рублей — за каждый концерт.
Миллионер указал, что компаньон должен будет установить палатку, купить все необходимое и организовать работодателю "незабываемые ощущения".
Согласно предоставленной информации, концерты, на которые хочет пойти олигарх, будут проходить в столицах Европы. Миллионер указал, что берет на себя и оплату входных билетов.
Компаньон для вечеринок должен быть совершеннолетним и разбираться в музыкальных фестивалях.
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